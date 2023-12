Il OnePlus 12R è, probabilmente, uno degli smartphone più chiacchierati del momento, il cui debutto a livello globale è in programma in India il prossimo 24 gennaio. Il noto informatore Max Jambor ha rivelato le specifiche complete del nuovo dispositivo e le opzioni di colore prima del lancio. Adesso, il colosso cinese ha confermato ufficialmente i colori anticipandone il design. Andiamo a vedere insieme come si presenta il prossimo smartphone premium di fascia media.

Come possiamo notare nel tweet di OnePlus Club, il marchio ha confermato i colori Iron Grey e Cool Blue. Pare che la variante globale sarà disponibile solo nei colori blu e nero a differenza dell’Ace 3, che otterrà anche la variante Mingsha Gold. Secondo il post, la variante Mingsha Gold del OnePlus 12R verrà lanciata nel corso del 2024. Mentre Jambor ha mostrato solamente una parte del pannello posteriore per rivelare i colori, il poster di lancio ufficiale ha svelato il design del telefono. Secondo l’immagine teaser, il prossimo smartphone premium della serie OenPlus 12 sfoggerà lo stesso design dell’ammiraglia OnePlus 12. È possibile notare sul retro un modulo a tripla fotocamera che va a fondersi con lo chassis, il cursore delle notifiche ed i pulsanti fisici del dispositivo.

La variante blu pare abbia un pannello posteriore in vetro con finitura opaca, mentre il modello nero dovrebbe sfoggiare una finitura in arenaria sotto il pannello posteriore in vetro liscio. Infine, il poster conferma anche che il nuovo OnePlus 12R verrà lanciato il prossimo 23 gennaio, insieme al flagship OnePlus 12, all’evento di lancio OnePlus Smooth Beyond Belief , che inizierà alle 19:30 IST (ore 15:00 italiane). Ad ogni modo, non si sa ancora nulla circa il prezzo del modello 12R, ma qualcosa sarà svelato sicuramente a ridosso della data di lancio.

