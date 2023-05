Il sogno di Stefano De Martino su Sanremo sa di follia: l’ex ballerino, oggi conduttore, aspira al Festival della Canzone Italiana. Non in gara, intendiamoci. Vorrebbe condurlo.

Partito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino si è fatto notare per le sue eccellenti doti da ballerino. Poi ha occupato le pagine del gossip prima con una storia d’amore con la cantante Emma Marrone, poi con una storia d’amore con Belen Rodriguez che ha portato al concepimento di Santiago, figlio della coppia.

Adesso, Stefano De Martino è un conduttore apprezzato che sta provando a farsi sempre più strada nel mondo della televisione. Nel cassetto ha un sogno da realizzare: calcare il palco del Festival di Sanremo. Non l’edizione 2024, ovviamente.

Ospite di Massimo Bernardini a Tv Talk, Stefano De Martino ha espresso un desiderio nel rispondere alle domande degli analisti. Ha ammesso di nascondere un sogno non ancora realizzato, che in futuro gli piacerebbe perseguire: vorrebbe condurre il Festival di Sanremo.

“Se mi vedo a condurre il Festival di Sanremo? Aspiro a quello”, ha detto Stefano De Martino su Sanremo, aggiungendo poi qualche considerazione sulla Rai e sul fatto che si viene considerati “giovani conduttori” fino ad un età avanzata, che sfiora i 60 anni.

“Io in Rai ho capito che fino a 60 anni si è giovani conduttori. Io ora ne ho 33. Spero che quando avrò 60 anni il Festival ci sia ancora”, le sue parole. Chissà dunque che non ci sia proprio (anche) il nome di Stefano De Martino nella lista dei possibili conduttori futuri al vaglio dalla Rai. Un progetto che, in ogni caso, non verrebbe realizzato nell’immediato.