Qualora foste propensi a cambiare smartphone Android e voleste acquistare sfruttando il Black Friday 2023 su Amazon, un nuovo telefono con caratteristiche premium, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata alla super offerta del OnePlus 11 5G. Il dispositivo sarà vostro con uno sconto del 25% all’interessante prezzo di 512,99 euro (invece di 682,73 euro di listino), in versione europea, nel colore Ethernal Green e con una capacità di memoria interna da 128GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, l’eventuale reso è gratuito e lo potrete restituire fino al 31 gennaio 2024. Inoltre, avrete anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, modalità valida fino al 29 dicembre 2023.

Il OnePlus 11 5G misura 163.1×74.1×8.53mm per circa 205gr. di peso, sfoggia un telaio centrale in metallo in lega di alluminio, mentre il retro è in vetro. Il telefono presenta un display AMOLED QHD+ Super Fluid 2K da 6,7 pollici flessibile e leggermente curvo, con risoluzione 3216 x 1440pixel, 525ppi, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, HDR10+, luminosità fino a 1300nits e supporto per AlwaysOnDisplay. Lo schermo è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 7. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 (a 4nm), con GPU Adreno 740, abbinato a 8GB di RAM LPDDR5X e 128GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 4.0. Ad alimentare lo smartphone c’è una grande batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida a 100W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il OnePlus 11 5G presenta sul retro un modulo a tripla fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 50MP con messa a fuoco omnidirezionale all-pixel (apertura f/1.8, autofocus, OIS), un ultra-grandangolare da 48MP (f/2.2, autofocus, macro da 3,5cm) e da un teleobiettivo da 32MP (zoom ottico 2x, f/2.0, autofocus, OIS e flash LED a doppia luce). Davanti la fotocamera selfie è da 16MP (f/2.4). Come connettività il device offre supporto per reti mobili 5G, WiFi 6 (802.11ax) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS con Beidou, GLONASS, Galileo e QZSS, NFC, USB-C, DualSIM (nanoSIM). Lato software, il dispositivo esegue il sistema operativo Android 13 basato su interfaccia utente Oxygen 13.

