Se siete propensi a cambiare telefono e in cerca di un ottimo device dotato di funzionalità eccellenti e design di classe, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata a uno degli smartphone di fascia alta al momento più venduti e richiesti. Si tratta della straordinaria offerta su Amazon del OnePlus 11 5G, con uno sconto del 14% al prezzo di 788,49 euro (invece di 919 euro di listino), con fotocamera Hasselblad di terza generazione, due anni di garanzia, versione europea e colore Eternal Green. Il dispositivo è venduto da terzi ma spedito dall’e-commerce; l’eventuale reso è gratuito e potrete acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il OnePlus 11 5G misura 163.1×74.1×8.53mm per circa 205gr. di peso; presenta un display LTOPO3 AMOLED QHD+ da 6,7 pollici flessibile e leggermente curvo, con risoluzione 3216 x 1440 pixel, 525ppi, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, luminosità fino a 1300nits, supporto per AlwaysOnDisplay, Dolby Vision e tecnologia HDR10+. A protezione del display è dotato del vetro Corning Gorilla Glass 7. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 di 2a generazione (processo TSMC 4nm) con frequenza di clock fino a 3,19GHz e scheda grafica GPU Adreno 740, abbinato a 16GB di RAM LPDDR5X e 256GB di storage interno tipo UFS 4.0. Ad alimentare il device troviamo una batteria a doppia cella da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida a 100W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il OnePlus 11 5G sfoggia sul retro un obiettivo principale da 50MP con messa a fuoco omnidirezionale all-pixel (con apertura f/1.8, autofocus e OIS), un ultra-grandangolare da 48MP (f/2.2, autofocus, macro da 3,5cm) e un teleobiettivo da 32MP (con zoom ottico 2x, f/2.0 e autofocus). Lo smartphone è in grado di registrare video fino alla risoluzione 8K. Nella parte anteriore, il device propone una fotocamera selfie da 16MP (f/2.4). In termini di connettività questo top di gamma offre: supporto per reti mobili 5G, WiFi 6 (802.11ax) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3 (e BLE), GPS (con Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), NFC, USB Type-C, DualSIM (nanoSIM). Lato software il device esegue il sistema operativo Android 13 su interfaccia Oxygen 13.

