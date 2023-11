Thirty Seconds To Mars a Bologna e Torino nel 2024: saranno due i concerti del gruppo nel nostro Paese attesi per il prossimo anno. I biglietti saranno disponibili a breve in prevendita.

I Thirty Seconds to Mars annunciano oggi il Seasons World Tour 2024 che passerà anche per l’Italia il 24 maggio 2024 all’Unipol Arena di Bologna e il 25 maggio 2024 al PalaOlimpico di Torino.

Due le occasioni per ascoltare i brani più iconici della band e i nuovi brani pubblicati nell’ultimo disco “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day” uscito il 15 settembre scorso.

I biglietti per i Thirty Seconds to Mars a Bologna e Torino saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 16 novembre, in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 17 novembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. I ticket saranno acquistabili sia online che nei punti vendita fisici dell’intero territorio italiano.

Ad annunciare i concerti è stato Jared Leto, oggi, arrampicandosi sull’Empire State Building di New York City. L’attore premio ha svelato il Seasons 2024 World Tour dei Thirty Seconds to Mars, un tour che attraverserà America Latina, Europa, Nord America, Australia e Nuova Zelanda. Questo sarà il primo tour della band in oltre 5 anni.

“L’edificio è una testimonianza di tutte le cose che si possono fare nel mondo se ci si mette d’impegno, e questo è in gran parte l’ispirazione per il nostro ultimo album, It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”, ha commentato.