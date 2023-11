Occasione imperdibile su Amazon per lo Xiaomi Redmi Note 11, che vi porterete a casa con uno sconto shock del 42% al prezzo finale di 143,90 euro (invece di 249,90 euro di listino). Qualora foste propensi al suo acquisto, vi suggeriamo di procedere in fretta dato che sono rimaste solo quattro unità ancora a disposizione. Lo smarthpone è in versione italiana con due anni di garanzia, opzione di colore Graphite Grey, configurazione 4GB di RAM + 128GB di storage interno e con Alexa Hands-Free. Il dispositivo è venduto e spedito da terzi, la consegna non prevede costi aggiuntivi e potrete, eventualmente, restituirlo fino al 31 gennaio 2024.

Lo Xiaomi Redmi Note 11 misura 159,87×73,87×8,09mm per 195gr di peso; presenta un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con risoluzione 2400 x 1080pixel, 409 PPI, capacitive touchscreen, tecnologia HDR, frequenza di aggiornamento fino a 90Hz e frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz. Sotto la scocca il device integra un processore Qualcomm Snapdragon 680 4G (6nm), abbinato a 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (espandibili fino a 1TB con microSD) e grafica Adreno 610. Quanto all’alimentazione, lo smartphone è dotato di una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, che consente di caricare la batteria dallo 0 al 100% in circa un’ora.

Offerta Xiaomi Redmi Note 11 - Smartphone 4+128GB, Display AMOLED FHD+ 6.43”... Con particolare attenzione alle performance, Redmi Note 11 è dotato...

Un ampio display AMOLED FHD da 6.43 pollici con gamma di colori DCI-P3...

Quanto al comparto fotografico, lo Xiaomi Redmi Note 11 sfoggia sul retro una quadrupla fotocamera caratterizzata da un sensore principale da 50MP (f/1.8) con LED flash, HDR e panorama, un ultra-grandangolare da 8MP, un macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP; la selfie-cam è da 13MP. Il dispositivo offre come connettività mBluetooth 5.0, 802.11 a/b/g/n/ac, Dual SIM, LTE, GPS, USB-C Power Delivery (PD), uscita 3.5 mm audio jack, lettore di impronte digitali, NFC, sensore di luminosità, accelerometro, gyro, compass, OTG, Miracast, IR blaster.

Continua a leggere su optimagazine.com