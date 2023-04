PlayStation Productions è la divisione interna di Sony che si occupa della produzione di Film e Serie TV basate sui titoli di videogame su cui la compagnia giapponese detiene la proprietà intellettuale. La compagnia ha già dato vita all’apprezzata The Last of Us distribuita da HBO, oltre al blockbuster Uncharted con Tom Holland.

Di questi giorni è l’annuncio di altri dieci progetti a cui la società presieduta da Asad Qizilbash sta lavorando. Tra i lavori in fase di produzione le Serie TV:

Twisted Metal

God of War

Horizon 2074

Si tratta di adattamenti in chiave seriale degli omonimi videogame. Tra i film in fase di produzione firmati PlayStation Production:

Gran Turismo (in uscita l’11 agosto)

Ghost of Tsushima

Gravity Rush

Days Gone

Jak and Daxter



Sugli altri due progetti inediti annunciati da Qizilbash non si hanno ancora notizie ufficiali. Probabile, però, che si tratti del film in live action di Death Stranding rivelato dall’autore Hideo Kojima.

“Ciò che è davvero emozionante per me è la varietà delle storie che proponiamo – ha dichiarato il presidente di PlayStation Productions Asad Qizilbash – che poi è anche ciò che la gente ama delle nostre IP. Abbiamo grandi blockbuster d’azione, ma anche horror, storie per famiglie e via dicendo, quindi c’è una grande diversità”. Secondo quanto si apprende, presto potrebbero esserci novità per quanto riguarda la produzione di film d’animazione.