Sono state svelate le squadre di X Factor 2023, ognuna guidata da uno dei giudici del programma. In tutto saranno 12 i concorrenti che avranno accesso al primo Live Show, in programma in diretta su Sky Uno per giovedì 26 ottobre. Super ospite del primo appuntamento: Laura Pausini.

I 4 giudici hanno scelto i propri concorrenti. Sono i giudici Morgan, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico a gridare i 12 concorrenti verso la finalissima di X Factor 2023, 3 per ogni squadra.

Per Fedez una squadra tutta al femminile. Due concorrenti uomini e una donna per Ambra Angiolini. Un gruppo nella squadra di Dargen D’Amico e ben due gruppi nel team i Morgan.

Torna l’ante Factor con Gianluca Gazzoli. Ogni giovedì sera, a pochi minuti dall’inizio dei Live Show, in diretta dal backstage, concorrenti, giudici e ospiti, racconteranno velocemente quello che ci attenderà nel corso della serata sul palco della X Factor Arena.

Torna anche l’appuntamento con il Daily per raccontare la vita dei ragazzi nel quotidiano e la loro preparazione verso i Live Show settimanali.

I Live Show di X Factor 2023 saranno tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air saranno poi proposti in prima serata su TV8.

Le squadre di X Factor 2023 e i 12 concorrenti

FEDEZ

ASIA

SARAFINE

Maria Tomba



AMBRA ANGIOLINI

Matteo Alieno

Angelica

Gaetano De Caro

DARGEN D’AMICO

Stunt Pilots

SETTEMBRE

Il Solito Dand



MORGAN

gli Animaux Formidables

SickTeens

SELMI