Sono stati annunciati i concerti di Alex Wyse nel 2024 nell’ambito del tour A Night With che prevede una serie di appuntamenti speciali. In ogni serata, Alex Wyse tornerà ad abbracciare i suoi fan in location intime, da nord a sud della penisola.

Fronte musica, è previsto un set intimo e personale nel quale i brani in scaletta si alterneranno a momenti di racconto in cui l’artista condividerà aneddoti con il suo pubblico.

“A NIGHT WITH” non sarà solo un concerto, ma qualcosa di nuovo”, ha raccontato Alex. “Un posto intimo dove raccontarci, dove emozionarci, dove vivere il nostro concerto in corpo e sentire il rimbombo di tutto ciò che abbiamo dentro“, le sue parole sullo spettacolo al via a metà gennaio.

Le prime due date milanesi sono andate sold out in pochi minuti. Si terranno il 17 e il 18 gennaio al Santeria Toscana. Alex ha poi annunciato eventi a Torino, Roma e Bari, dove sarà il 24, il 25 e il 27 gennaio rispettivamente. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

I concerti di Alex Wyse nel 2024

17 GENNAIO 2024 – MILANO – SANTERIA TOSCANA

18 GENNAIO 2024 – MILANO – SANTERIA TOSCANA

24 GENNAIO 2024- TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

25 GENNAIO 2024 – ROMA – HACIENDA

27 GENNAIO 2024 – BARI – DEMODÈ CLUB

Alex Wyse è un cantautore italiano che conta oltre 60 milioni di streaming sulle piattaforme digitali; è noto al pubblico per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi.

Alex ha pubblicato venerdì 27 ottobre, il nuovo singolo, Un Po’ Di Te, un brano che rappresenta il rifugio dalla realtà.