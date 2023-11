Sono stati svelati da Amadeus gli 8 di Sanremo Giovani, gli 8 finalisti del Contest riservato alle Nuove Proposte che andrò in scena a dicembre su Rai1. I vincitori, poi, saranno ammessi all’Ariston alla gare con i Campioni del prossimo febbraio. La notizia è che Alex Wyse non è tra loro.

Gli 8 sono stati scelti dopo l’audizione dal vivo che si è tenuta negli studi di Via Asiago a Roma. Diversi sono già noti al pubblico per partecipazioni in altri programmi e/o per collaborazioni importanti in ambito musicale.

Gli 8 di Sanremo Giovani, ossia i primi 8 finalisti di Sanremo Giovani, sono:

bnkr 44 con la canzone “Effetti speciali”

Clara con la canzone “Boulevard”

GrenBaud con “Mama”

Jacopo Soul con “Cose che non sai”

Lor3n con “Fiore d’inverno”

i Santi Francesi con “Occhi tristi”, vincitori della scorsa edizione di X Factor

Tancredi con “Perle”, noto per aver preso parte ad Amici

Vale LP con “Str***”

Manca il nome di Alex Wyse, concorrente della scorsa edizione di Amici. Il pubblico, l’anno scorso fu diviso tra Luigi Strangis, poi vincitore dell’edizione, e Alex Wyse, sostenuto quasi alla pari fino alla fine.

Il nome di Alex è poi apparso tra quelli dei candidati a Sanremo Giovani, con grande gioia da parte dei fan. Sanremo sarebbe stata, in effetti, un’ottima vetrina per la sua musica ma il suo nome non è tra coloro che hanno superato le audizioni.

Sui social, Alex commenta: “Ci sono arcobaleni anche nei cieli neri”. Poi condivide i suoi eventi del 2024, e invita tutti ad “accendere le luci del mondo”.