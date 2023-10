Se siete in cerca di nuove cuffiette Bluetooth di ottima qualità audio, eccellenti per quanto riguarda la cancellazione attiva del rumore, di altissima qualità in chiamata e confortevoli, vi suggeriamo quest’oggi di dare un’occhiata su Amazon alle bellissime HUAWEI FreeBuds 5i, tra le migliori true wireless da comprare in questo momento. Il dispositivo lo porterete a casa con l’opzione di colore Nero, con un super sconto del 20% al prezzo di 80 euro (invece di 99,90 euro di listino). Il prodotto, compatibile con dispositivi Android, iOS, Windows e altri, è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, l’eventuale reso è gratuito (restituibili entro 30 giorni dal ricevimento).

Le HUAWEI FreeBuds 5i sono dotate di un audio ad elevata risoluzione per garantire un’esperienza di ascolto piacevole. Queste cuffiette Bluetooth hanno ricevuto la certificazione Hi-Res Audio Wireless grazie ad una risposta in frequenza più ampia, un suono ad alta risoluzione per sorgenti audio HD e al supporto di diverse equalizzazioni per adattarsi a un’ampia gamma di stili diversi, offrendo un’esperienza di ascolto personalizzata. La cancellazione attiva del rumore fino a 42 DB permette di scegliere varie modalità, tra cui Ultra, Generale e Comodo, per adattarla all’ambiente che circostante. Inoltre, la migliorata cancellazione del rumore AI distingue le voci umane dal rumore ambientale consentendo un ascolto forte e chiaro.

Le HUAWEI FreeBuds 5i garantiscono fino a 28 ore di riproduzione musicale quando vengono utilizzati con la custodia di ricarica e fino a 4 ore di riproduzione audio con una ricarica di soli 15 minuti. Queste cuffie sono comode, compatte e resistenti ad acqua e polvere, essendo certificate con grado IP54. Quanto a connessioni, le HUAWEI FreeBuds 5i possono connettersi contemporaneamente a due dispositivi; il centro di connessione audio nell’app HUAWEI AI Life consente di gestire in modo semplice i dispositivi collegati agli auricolari e di cambiare in pochi secondi il dispositivo di ascolto.

Continua a leggere su optimagazine.com