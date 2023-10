Esce Il Mio Miglior Nemico di Benji, l’ep disponibile da venerdì 27 ottobre. Il progetto è stato anticipato dal singolo Sobrio, disponibile dallo scorso 13 ottobre. Sobrio parla di una mente che lotta contro se stessa e contro la dipendenza da sostanze e nel testo si parla del conflitto interiore di chi prova ad affrontare questi problemi mentre vive una vita turbolenta, e a volte autodistruttiva.

Sobrio è estratto dall’ep Il Mio Miglior Nemico, che lo stesso Benji Mascolo ha raccontato.

“Il mio miglior nemico” sono io – spiega Benji – Nella gioia e nel dolore, l’unica persona che è stata in grado di farmi del male o salvarmi, sono io. In questi anni mi sono amato alla follia e odiato a morte, e la fama, il successo e i soldi hanno solo amplificato il bene e il male che ho fatto a me stesso e al mondo che ho attorno. “Il mio Miglior Nemico” è un viaggio personale e musicale verso una nuova consapevolezza, la lotta e l’accettazione di se stessi, un conflitto emotivo che molte persone sperimentano nella propria vita per conoscersi, raccontarsi e diventare persone migliori”.

Ne Il Mio Miglior Nemico, Benji racconta in musica e parole tutto quello che è successo negli ultimi anni della sua carriera: dall’addio alla band Benji & Fede a oggi, passando per la recente pubblicazione del film AFTER, il franchise di successo mondiale che nasce sulla scia del fenomeno letterario bestseller per young adult di Anna Todd, a cui ha preso parte come attore.

Tracklist Il Mio Miglior Nemico di Benji

Sei tracce nell’ep di Benji da solista. La tracklist si apre con il singolo Sobrio, seguito da Barbie e da Non 6 la mia ex. La title track chiude il progetto, dopo Dorian Gray.

– Sobrio

– Barbie

– Non 6 la mia ex

– 4 4ever

– Dorian Gray

– Il mio miglior nemico