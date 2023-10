OnePlus ha finalmente lanciato in via ufficiale in India il suo primo smartphone pieghevole, ovvero il OnePlus Open. Il nuovo device non è altro che la versione globale dell’OPPO Find N3, ma sfoggia alcune caratteristiche che sono tipiche del brand. Tuttavia, ci troviamo dinanzi ad un gran bel dispositivo, il cui design convince, anche se il prezzo resta ancora troppo alto. Andiamo subito a vedere insieme quali sono le caratteristiche e specifiche tecniche del nuovo pieghevole del produttore cinese.

Il OnePlus Open presenta un display esterno AMOLED da 6,31 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, risoluzione FHD+, luminosità di picco fino a 2800 nit e oscuramento PWM di 1440 Hz; il display interno è un AMOLED da 7,82 pollici, risoluzione 2K, frequenza di aggiornamento di 120Hz, luminosità fino a 2800 nit, protezione Ultra Thin Glass (UTG). Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, con GPU Adreno 740, abbinato a un massimo di 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il primo pieghevole di OnePlus è dotato di una configurazione a tripla fotocamera, tra cui un sensore principale da 48MP Sony LYTIA-T808 Pixel Stacked con OIS e apertura f/1.7, un ultra-wide da 48MP apertura f/2.2 e un teleobiettivo 3X da 64MP, con zoom 6x, apertura f/2.6. La fotocamera anteriore è da 32MP con f/2.4 (display esterno) e da 20MP, apertura f/2.2 (display interno).

Il OnePlus Open è alimentato da una batteria da 4805mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 67W, che grazie all’alimentatore e cavo in dotazione è in grado di raggiungere il 100% in circa 42 minuti. Il pieghevole ha anche il supporto Wi-Fi 7, un sensore di impronte digitali montato lateralmente, connettività 5G, un cursore di avviso e altoparlante multispaziale. Come altre connettività, il device offre Bluetooth 5.3, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e porta USB Type-C. Infine, il sistema operativo è Android 13 basato su interfaccia utente OxygenOS 13.2. Il OnePlus Open ha un prezzo di Rs 139,999 in India e sarà in vendita a partire dal prossimo 27 ottobre. Lo smartphone è disponibile nelle opzioni di colore Emerald Dusk e Voyager Black.

Continua a leggere su optimagazine.com