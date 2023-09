Inizialmente OnePlus aveva anticipato che ci sarebbe stato il lancio dei prossimi smartphone pieghevoli durante l’evento di lancio del OnePlus 11 5G in India. La società ha anche detto che i prossimi dispositivi debutteranno nel Q3 del 2023. Solo successivamente il produttore cinese ha confermato che il suo nuovo foldable farà il suo debutto sotto il moniker OnePlus Open. Max Jambor, noto insider affidabile, ha indicato la data di presentazione di OnePlus Open fissata per il prossimo 19 ottobre e si parla del debutto internazionale per i mercati Global.

Il gigante cinese degli smartphone ha confermato il lancio di OnePlus Open all’evento TechCrunch Disrupt 2023. La società ha poi aggiunto che il pubblico saprà di più sul prossimo pieghevole attraverso il sito Web OnePlus, i forum OnePlus e i canali dei social media nelle prossime settimane. Il popolare tipster Yogesh Brar ha recentemente lasciato intendere che OnePlus Open avrà un prezzo dello smartphone inferiore a Rs 1,20,000 e che potrebbe essere un rebrand di OPPO Find N3. I rendering trapelati dello smartphone rivelano la presenza di un enorme modulo fotocamera. OnePlus doterà lo smartphone di tre fotocamere posteriori in collaborazione con Hasselblad.

Il marchio Hasselblad sarà visibile sul lato destro del modulo della fotocamera insieme ad un sensore Time-of-Flight (ToF) o LiDAR. Sarà possibile notare il logo OnePlus sotto il modulo della fotocamera ed il flash LED nell’angolo in alto a sinistra del dispositivo. Lo schermo esterno del dispositivo sarà più grande e simile ad OPPO Find N2. Insomma, non ci resta che aspettare la conferma da parte di OnePlus circa la data precisa del lancio per scoprire maggiori dettagli sul device. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

