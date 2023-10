Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone top e propensi ad acquistarlo ad un prezzo molto vantaggioso, quest’oggi vi suggeriamo l’interessante offerta su Amazon di Honor 90 5G. Il dispositivo lo porterete a casa a soli 407,90 euro (invece di 549 euro di listino) applicando il coupon in pagina del valore di 22 euro. Potrete scegliere sia per l’opzione di colore Emerald Green che Midnight Black e vi sarà offerto con doppia SIM. Il device è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti iscritti a Prime, l’eventuale reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. A seguire i dati tecnici.

L’Honor 90 5G misura 161.9×74.1×7.8mm per circa 183gr. di peso; presenta un ottimo display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici (con risoluzione 1200 x 2664pixel), 1B colors, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, luminosità di picco 1600 nits. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 1 Accelerated Edition (4nm), abbinato a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, e GPU Adreno 644. In termini di autonomia lo smartphone integra una batteria da 5000mAh, dotata di supporto alla ricarica rapida a 66W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il telefono sfoggia sul retro una tripla fotocamera caratterizzata da un sensore primario da 200MP con apertura f/1.9, un ultra-grandangolare da 12MP, f/2.2 e un obiettivo di profondità da 2MP, f/2.4 con flash LED e zoom digitale fino a 10X. Davanti, la fotocamera selfie è da 50MP f/2.4. Lo smartphone è inoltre in grado di registrare video fino in 4K e supporta la stabilizzazione video EIS.

Quanto alla connettività, l’Honor 90 offre: supporto alle reti mobile fino a 5G, WiFi 6 (ax), NFC, GPS (con AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS), Bluetooth 5.2 e porta USB Type-C. Altre caratteristiche riguardano la sicurezza biometrica: difatti, troviamo un lettore di impronte digitali posizionato sotto lo schermo. Lato software, il dispositivo lavora con il sistema operativo Android 13 abbinato ad interfaccia Magic OS 7.1.

