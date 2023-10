Quest’oggi 10 ottobre è stato lanciato in Cina l’Honor Play 50 Plus: si tratta dell’ultimo smartphone 5G entry-level della società. Andiamo subito a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche e specifiche tecniche del nuovo dispositivo.

L’Honor Play 50 Plus vanta un display LCD IPS da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento di 90Hz, un pannello di visualizzazione con proporzioni 20:9 e un foro perforato al centro per ospitare la fotocamera selfie. Sotto la scocca dello smartphone troviamo il processore octa-core MediaTek Dimensity 6020, con GPU Mali-G57 MP2, abbinato a 8/12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Lato software, il dispositivo lavora sul sistema operativo Android 13 con interfaccia MagicOS 7.2. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone sfoggia sul retro un modulo a doppia fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 50MP, apertura f/1.8, e un sensore di profondità da 2MP, apertura f/2.4, con flash LED. Frontalmente, la selfie-cam è da 8MP con apertura f/2.0.

Il device è alimentato da una grande batteria da 6000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 35W. Tra le altre caratteristiche e connettività, il nuovo Honor Play 50 Plus offre: un sensore di impronte digitali montato lateralmente, doppi altoparlanti, reti 5G, slot per schede dual-SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v5.1, GPS, porta USB Type-C e jack audio da 3,5mm. Il flagship è disponibile nelle opzioni di colore nero, viola, verde e argento. Il modello con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna ha un prezzo di CNY 1399 (che al cambio corrisponde a circa 185 euro) ed è già disponibile all’acquisto in Cina tramite il sito ufficiale di Honor; mentre il prezzo della versione 8/256GB ancora non stato rivelato dal produttore cinese.

Continua a leggere su optimagazine.com