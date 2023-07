Pare che Honor si sia messo a lavoro su un nuovo smartphone che presto potrebbe essere lanciato in Cina. Il device in questione dovrebbe chiamarsi Honor Play 50 Plus, che di recente è stato avvistato sulla certificazione 3C. L’elenco ha rivelato alcune specifiche chiave del modello in arrivo; andiamo a vedere insieme tutti i dettagli in merito.

L’Honor Play 50 Plus, con numero di modello CLK-AN00,è stato certificato dall’autorità cinese 3C. Secondo un tipster cinese, questo smartphone potrebbe far parte della serie Play del marchio. Dato l’avvistamento del device nell’ambito della certificazione 3C, l’Honor Play 50 Plus potrebbe debuttare entro la fine del prossimo mese di agosto o probabilmente anche a settembre. Pare anche che il dispositivo sarà dotato di una grande batteria da ben 6000mAh con ricarica rapida da 35W. L’elenco, inoltre, ha anche dichiarato che l’Honor 50 Play Plus presenterà una risoluzione FullHD+ e sotto la scocca dovremmo trovare un processore MediaTek Dimensity 700, un chip octa-core a 7nm e supporto al 5G, abbinato a due varianti memoria RAM: 8GB oppure 12GB; mentre lo spazio di archiviazione interno dovrebbe essere invece di 256 o 512GB, espandibile tramite microSD.

Questi, per il momento, sono i principali dettagli che riguardano il presunto smartphone Honor Play 50 Plus. Considerando tali specifiche, è palese che l’azienda cinese si sia messa a lavoro su un nuovo modello di fascia media. In modo particolare, i recenti rapporti hanno suggerito che il device avvistato sulla certificazione 3C possa identificarsi con l’Honor X50 GT. Per ricordare, l’Honor X40 GT, che è diventato ufficiale ad ottobre 2022, è uno smartphone di fascia medio-alta dotato di supporto per la ricarica rapida da 66W. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

