Nella giornata odierna è stato lanciato in India il OnePlus Pad Go, ossia il secondo tablet di OnePlus (il produttore aveva introdotto sul mercato indiano lo scorso febbraio il OnePlus Pad). Il Pad Go ha un prezzo inferiore a Rs 20,000 in India (che al cambio corrispondono a circa 227 euro) e viene fornito con un display da 11,35 pollici. Il dispositivo è alimentato dal processore octa-core di MediaTek che è abbinato a un massimo di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna ed è disponibile in entrambe le opzioni Wi-Fi e LTE, offrendo supporto per la ricarica rapida da 33W. Il tablet dispone, inoltre, di un altoparlante quad con supporto Dolby Atmos. Andiamo subito a dare un’occhiata ai dettagli sulle altre specifiche tecniche, disponibilità e prezzo.

Il OnePlus Pad Go presenta un display LCD da 11,35 pollici, luminosità 400 nit, risoluzione 2,4K (2408 x 1720pixel), TÜV Rheinland, frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, campionamento del tocco a 180Hz, densità di pixel 260PPI e rapporto schermo-corpo dell’86,40%. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core MediaTek Helio G99, con GPU Mali-G57 MP2, abbinato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (modello LTE), 8GB di RAM LPDDR4X e 128/256GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 (variante Wi-Fi). In termini di autonomia, integra una batteria da 8000mAh con ricarica rapida da 33W, mentre, lato software, lavora con il sistema operativo Android 13 basato su skin OxygenOS 13.2. Quanto al comparto fotografico, il nuovo OnePlus Pad Go è dotato sul retro di una fotocamera da 8MP e frontalmente troviamo una selfie camera da 8MP.

Altre caratteristiche del device prevedono lo sblocco facciale, l’altoparlante quad con supporto Dolby Atmos, la connettività Wi-Fi, il supporto 5 LTE (opzionale), il Bluetooth v5.2 e la porta USB Type-C. Il prezzo del OnePlus Pad Go in India parte da Rs 19,999 (circa 227 euro) per l’opzione di archiviazione 8+128GB e versione Wi-Fi ; la variante LTE che viene fornita con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna ha un prezzo di Rs 21,999 (circa 250 euro), mentre il modello Wi-Fi con la stessa RAM e 256GB di memoria interna costa Rs 23,999 (circa 273 euro). Il pre-ordine del tablet inizierà il 12 ottobre con vendite a partire dal 20 ottobre. Il tablet sarà disponibile per l’acquisto tramite il sito Web OnePlus India, l’app OnePlus Store, Flipkart, Amazon, Reliance, Croma e altri punti vendita offline principali.

