Successivamente al lancio del OnePlus Pad dello scorso mese di febbraio, il produttore cinese pare si stia preparando al lancio di un altro tablet chiamato OnePlus Pad Go. Il tipster @1NormalUsername ha individuato il OnePlus Pad Go con i numeri di modello “OPD2304” e “OPD2305” sul sito Web di certificazione BIS (Bureau of Indian Standards). Sappiamo che il prossimo tablet di OnePlus è stato registrato lo scorso 16 agosto 2023 e questo sta a significare che il dispositivo potrebbe essere lanciato presto in India. Dato che il tablet porta un moniker “Go”, potrebbe far riferimento ad un segmento di prezzo inferiore e competere con tablet più convenienti.

Le principali specifiche di OnePlus Go restano sconosciute, ma potremmo ottenere maggiori dettagli sul device qualora dovesse apparire su più elenchi di certificazioni e di benchmark nei prossimi giorni. Fino ad ora sappiamo che OnePlus sta lavorando su un tablet economico o entry-level dotato di supporto per le reti cellulari. Il tablet potrebbe essere disponibile in due varianti, Wi-Fi e Cellular, e secondo le tendenze del mercato, la variante WiFi, qualora venisse lanciata, costerebbe meno. L’ipotesi a due varianti rinforza anche la certificazione BIS che delinea due numeri di modello: OPD2304 e OPD2305.

OnePlus, come già accennato ad inizio articolo, ha introdotto il suo primo tablet OnePlus Pad lo scorso febbraio. Per ricordare, questo dispositivo sfoggia un display LCD IPS da 11,61 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una risoluzione di 2800 x 2000 pixel. Il tablet è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 9000, abbinato a 12GB di RAM e 256GB di storage interno. Sul lato software, il device lavora su Android 13 OS fuori dalla scatola e con la skin OxygenOS 13 in cima. Quanto al comparto fotografico, il fratello maggiore di quello che sarà il nuovo OnePlus Pad Go è dotato di una fotocamera principale da 13MP, mentre la parte anteriore è costituita da una fotocamera da 8MP che può essere utilizzata per selfie e videochiamate. Il OnePlus Pad integra una batteria da 9510mAh che supporta la ricarica rapida da 67W.

