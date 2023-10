Se siete amanti di smartwatch, in particolare del marchio Apple, e propensi ad acquistarne uno nuovo, quest’oggi vi suggeriamo un’interessante offerta su Amazon dell’Apple Watch Serie 8. Si tratta di un orologio all’avanguardia con cassa in alluminio color mezzanotte da 45mm e cinturino Sport anch’esso color mezzanotte. Il dispositivo lo porterete a casa con uno sconto speciale del 7% al prezzo di 399,88 euro (invece di 429 euro di listino) e con configurazione GPS. La sua disponibilità è immediata, è venduto e spedito dall’e-commerce e l’eventuale reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

L’Apple Watch Serie 8 presenta un display LTPO OLED Retina Always-on 1000 nit da 1,9 pollici, con risoluzione 484 x 396 pixel (326ppi). Lo schermo è piuttosto contenuto, il ché consente un buon utilizzo con una sola mano, grazie anche alle sue dimensioni di 45x38x10.7mm per un peso di 32gr. È certificato IP6X per cui resiste all’acqua fino a 5ATM ed alla polvere. Al suo interno troviamo un processore Apple S8 dual-core a 64 bit, abbinato a 1GB di RAM e 32GB di storage interno (non espandibile), e GPU PowerVR. Il sistema operativo è il watchOS 9.0, aggiornabile a 9.4.

L’Apple Watch Serie 8 è dotato di app livelli O2, notifiche frequenza cardiaca, sensore di temperatura, monitoraggio del ciclo, sensore di ossigeno nel sangue, sensore cardiaco ottico di terza generazione, sensore cardiaco elettrico, accelerometro, giroscopio ad alto range dinamico, sensore di luce ambientale. L’orologio sfoggia anche una corona digitale con feedback aptico, altoparlante e microfono di seconda generazione. In termini di connettività, il wereable offre Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, GPS + Altimetro ed NFC. L’orologio integra una batteria Li-Ion da 308mAh, non rimovibile, che garantisce fino a 18 ore di utilizzo.

Continua a leggere su optimagazine.com