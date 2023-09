Nome: Francesco

Cognome: Carpentieri

Anno di nascita: 1976

Città: Napoli

Categoria: Comedy

Chi era Frank Carpentieri

Frank Carpentieri, il cui vero nome era Francesco Carpentieri, è stato un musicista, dj e autore di sigle televisive nato a Napoli nel 1976. Ha avuto una grande passione per la musica fin da bambino, iniziando a suonare la batteria a nove anni e a lavorare nei club a diciotto. Ha collaborato con numerosi artisti della scena musicale partenopea e nazionale, tra cui Enzo Avitabile, Almamegretta, Clementino, Rocco Hunt e Subsonica.

La sua carriera prese il decollo proprio quando iniziò a collaborare con Made In Sud come autore di colonne sonore, ma in alcune occasioni Carpentieri si è anche affacciato al mondo del cinema con un piccolo cameo nel film Il Principe Abusivo con Alessandro Siani.

La malattia

Da tempo Frank Carpentieri combatteva contro una malattia che recentemente lo aveva costretto ad una lunga degenza. Proprio in quell’occasione il dj aveva ricevuto i messaggi di affetto dal mondo dello spettacolo e dello sport. Per rispondere all’infinito amore ricevuto durante il ricovero, Frank aveva scritto:

“Un grazie anche alla Società Calcio Napoli nella figura di Edo de Laurentiis e ai calciatori tutti, per avermi dimostrato la loro vicinanza. Infine, grazie alle migliaia di persone che sia pure con un semplice messaggio, mi hanno dimostrato la loro vicinanza. Viva la vita”.

“Combatterò fino alla fine”, aveva scritto Frank. Il 29 settembre Frank Carpentieri si è spento a 47 anni, e proprio la sera stessa sarebbe dovuto andare in scena con Frank Carpentieri: Brothers & Sisters, un grande evento in compagnia di musicisti, artisti e altri personaggi dello spettacolo e della scena partenopea.

La sua morte ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo, e i messaggi di cordoglio arrivano da ogni parte, dallo sport alla musica.

