Se siete pronti a cambiare smartphone e propensi all’acquisto di un device ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata all’interessante offerta presente su Amazon del Samsung Galaxy S20 FE. Questo dispositivo si presenta resistente, facile da usare e dotato di caratteristiche tecniche all’avanguardia. È sia veloce che affidabile in qualsiasi situazione e il suo costo è davvero un affare. Infatti, lo porterete a casa con un super sconto del 39% al prezzo di 399,99 euro (invece di 653,31 euro di listino). Il prodotto, venduto e spedito da terzi, nel colore Cloud Navy ed nella sua versione italiana. La disponibilità è immediata, la consegna è gratuita e potrete anche acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il Samsung Galaxy S20 FE presenta un display piatto Infinity-O Super Amoled da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel, 407ppi) e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Sotto la scocca troviamo il recente processore octa-core Qualcomm Snapdrgon 865 abbinato a 6GB di RAM di tipo LPDDR5 e da 128GB di spazio di archiviazione, espandibile con microSD fino ad ulteriori 1TB. Il device è alimentato da una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica wireless e veloce a 25W.

Quanto al comparto fotografico, il device offre, sul retro, una configurazione a tripla-camera caratterizzata da un sensore principale ultra-grandangolo da 12MP (F2.2), un grandangolo da 12MP (F1.8, OIS) e un teleobiettivo da 8MP (F2.4). La fotocamera posteriore offre anche uno zoom ottico 3x, Super Resolution Zoom fino a 30x. Lo smartphone è dotato anche di autenticazione biometrica, oltre alla lettura di impronte digitali sullo schermo e il riconoscimento del volto. Quanto a connettività sono compresi il supporto dual SIM, 5G, Wi-Fi di tipo a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.0. Presenti anche il GPS ed il chip NFC.