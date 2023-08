Tra Cricca e Isobel è amore profondo: lo confermano le foto sui social, di recente condivise dalla coppia. Il cantante e la ballerina hanno deciso adesso di uscire allo scoperto. Cricca e Isobel stanno insieme.

I due si sono conosciuti sui banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi, durante l’ultima edizione in onda fino allo scorso maggio. Il fidanzamento però è più recente. All’interno della scuola c’era già stata qualche scintilla ma a riflettori spenti, Cricca e Isobel si sono conosciuti meglio e hanno deciso di frequentarsi come una coppia.

Tanti i momenti condivisi dai due nelle scorse settimane, all’insegna di un’estate piena d’amore, e proprio una selezione di questi scatti ha raggiunto i social nelle scorse ore.

Il post sui social – condiviso in modo congiunto – inizia con l’immagine di un bellissimo disegno che li ritrae fronte a fronte – e cuore a cuore. Poi una carrellata di foto in spiaggia e non solo, momenti di felicità condivisi nel corso dell’estate 2023.

Tra Cricca e Isobel è dunque ormai ufficiale il ritorno di fiamma. I due avevano stretto un profondo legame già in casetta, gettando le basi per quello che è poi diventato amore. Ma un bacio c’era già stato: risale all’inizio del mese di febbraio, quando si correva in direzione Serale.

La storia, però, è durata molto poco ad Amici. Nel giro di qualche settimana, infatti, i due sono apparsi molto più lontani e la fase affettiva sembrava ormai essere archiviata definitivamente… fino al 20esimo compleanno di Cricca, quando sui social hanno fatto capolino nuovi e recenti scatti che confermano non solo un riavvicinamento ma l’inizio di una bellissima relazione sentimentale.