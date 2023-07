Non manca poi molto all’inizio della scuola e una guida ai migliori zaini Seven è ciò che occorre soprattutto a chi si accinge ad iniziare un nuovo ciclo di studi, magari la scuola secondaria di primo grado ossia le più note scuole medie. Considerando il carico di libri di testo per questa fascia di istruzione, è fondamentale scegliere un’opzione più che mai adatta alle proprie esigenze, che coniughi bellezza e design a funzionalità e praticità. In questa direzione, il ben noto marchio Seven offre da decenni soluzioni molto valide e a vario costo.

Zaino Seven The Double Pro XXL

Tra i migliori zaini Seven per la scuola media c’è il modello Double Pro XXL, tra l’altro anche il più economico di questa guida. La soluzione dalle ampie dimensioni ha una capacità di 50 litri e delle misure pari a 44 x 32 x 19 cm. La sua peculiarità è senz’altro la dotazione del dispositivo HEY SEVEN, con comando vocale da connettere allo smartphone per gestire chiamate e riprodurre musica. Tornando alle caratteristiche essenziali invece, lo zaino ha un doppio scomparto, ha una sacca interna per computer e tablet, spazio borraccia, schienale EVA preformata e gli opallacci imbottiti e traspiranti. Il prodotto è realizzato in tessuto 100% poliestere riciclato, certificato GRS, ossia ricavato da 29,5 bottiglie in PET da 500 ml. La spesa da affrontare per questa soluzione è di 59 euro.

Seven Seven Advanced Dip & Sky

Anche lo zaino Seven Advanced ha una capacità di 30 litri e dimensioni pari a 43 x 31 x 24 cm. Siamo sempre al cospetto di una soluzione con schienale Ergosystem preformato e spallacci Imbottiti e rivestiti in tessuto e rete traspirante. Le tasche sono molteplici: quella interna porta tablet e computer con schermo fino a 15 pollici, una scomparto segreto dove conservare le cose più personali, una sezione organizer e altre parti esterne per posizionare borraccia e diversi elementi. Il tessuto di questo zaino è naturalmente impermeabile e presenta degli elementi rifrangenti. In abbinamento a questa alternativa, c’è la funzione Selfie Remote Control sullo spallaccio per far partire selfie in qualsiasi momento dopo il collegamento allo smartphone. Questì’alternativa costa circa 64 euro.



Zaino Seven Freethink

La capacità del terzo dei migliori zaini Seven di questa guida è di 34 litri, mentre le dimensioni sono uguali a 33x44x20 cm; Lo schienale è sempre rinforzato e gli spallacci sono imbottiti e rivestiti in tessuto. Uno scomparto interno è pensato per ospitare un notebook, ma sono presenti anche numerose tasche laterali esterne come porta oggetti vari, la sezione per la borraccia e l’organizer. Questa soluzione si abbina anche al regalo di cuffie da gaming con microfono, illuminazione led laterale e regolatore del volume. La spesa da affrontare in questo caso è di 71 euro circa.

Zaino Seven New Fit

Lo zaino New Fit ha una capacità di 32 litri e dimensioni uguali a 33 X 43 X 20 cm. La soluzione è a doppio scomparto con zip rinforzate. L’alternativa presenta più tasche e sezioni dove posizionare notebook e tablet, ma anche la borraccia e oggetti di varia natura. Lo schienale è imbottito e così anche gli spallacci per un buon confort per la schiena, anche con carichi pesanti. Il tessuto poliestere è impermeabile. Questa quarta soluzione della guida costa all’incirca 74 euro.

Zaino Seven New Tech

Lo zaino Seven New Tech è l’ultima delle soluzioni di questa guida ai migliori zaini Seven ed ha la peculiarità di avere un carrello per il suo trasporto. Le dimensioni sono 38 x 50 x 26 cm e la capacità è di 35 litri. Gli utilizzi possibili di questa alternativa sono tre, ossia uso trolley con spallacci a scomparsa totale nello schienale, uso zaino standard senza sganciare il carrello e infine sempre uso zaino ma senza carrello. Le ruote sono da 80 mm, la doppia barra telescopica ha due regolazioni in altezza. Quest’ultimo prodotto consigliato è molto funzionale ma richiede anche una spesa più elevata di 105 euro.

