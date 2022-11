Usate ogni giorno la vostra auto e volete renderla ancora più confortevole e comoda? Allora, non si scappa: l’unica soluzione a disposizione è quella di pensare all’acquisto di appositi accessori. Diamo un’occhiata, quindi, ai cinque più diffusi e apprezzati, che si possono comodamente trovare sulle piattaforme online.

Caricatore per auto usb

Al giorno d’oggi lo smartphone rappresenta uno strumento fondamentale, sia in ambito lavorativo che nella vita di tutti i giorni. Ecco spiegato il motivo per cui, se si dovesse scaricare, è sempre un bel problema. Di conseguenza, avere nella propria auto un caricatore con attacco usb è molto importante. Questo modello di Hoppac è senz’altro un’ottima soluzione, sia per il costo estremamente contenuto, ma anche per integrare due porte usb, permettendo la ricarica rapida di due dispositivi in contemporanea, oltre che poter essere adattato per l’ingresso dell’accendisigari in modo pratico e veloce.

Hoppac Caricatore Auto USB,2 Porte Caricabatteria Da Auto,Quick Charge... Caricatore da auto a doppia porta: quando 2 dispositivi sono...

Design intelligente: la luce LDE incorporata lo rende facile da usare...

Porta cellulare da auto

Ecco un altro accessorio che non può mancare nella propria vettura. Un supporto adatto ad ospitare il proprio smartphone torna utile dal punto di vista pratico. Il modello in questione, realizzato da Cinati, riesce ad adattarsi a ogni tipo di dispositivo che presenta uno spesso compreso tra 6 e 12 mm e va installato sul cruscotto. Il vantaggio è che, usando semplicemente una mano, si può applicare e togliere il telefono evitando distrazioni nel corso dell’attività di guida.

Offerta Cinati Porta Cellulare da Auto, Supporto Smartphone per Auto cruscotto... Ampia compatibilità: il supporto per telefono cellulare da cruscotto...

Stabile e antiscivolo: dipende dal suo fondo in morbido silicone e dai...

Pattumiera per auto

Tenere sempre in ordine la propria vettura è importante, vero? Soprattutto per i maniaci della pulizia e dell’ordine, pensare all’acquisto di questa pattumiera per auto può essere davvero la soluzione migliore. Questo prodotto, realizzato dal marchio Einesin, comprende ben 40 sacchetti per la spazzatura dell’auto ed è dotato di un comodo coperchio. Il vantaggio di questa pattumiera è che si può comodamente appendere e installare in varie zone all’interno della propria vettura.

Pattumiera per auto con 40 sacchetti per la spazzatura dell'auto, con... Impermeabile e a prova di perdite: una mini pattumiera con materiali...

Comodità: con il design Easy Bounce Cover è possibile gettare...

Organizer auto portaoggetti

Avete sempre sognato di mantenere la vostra auto in perfetto ordine? Allora un altro aspetto che può fare la differenza è quello di riporre ogni cosa al posto giusto. Grazie a questo organizer portaoggetti, realizzato dal marchio Surdoca, offre diverse tasche e permette di sistemare vari strumenti e accessori all’interno dei diversi vani che si possono comodamente montare sui vari sedili, è davvero un gioco da ragazzi conservare l’abitacolo della propria auto sempre perfettamente pulito e ordinato.

Avviatore di emergenza per auto

Infine, ecco un accessorio che può davvero salvarvi la giornata nelle occasioni in cui la batteria della propria auto si esaurisce. In queste situazioni, avere a disposizione un avviatore di emergenza per auto può essere decisamente utile. Questo modello, che si può definire come un vero e proprio salvavita di emergenza multifunzionale per auto, realizzato da Flylinktech è senz’altro un’ottima soluzione sia dal punto di vista pratico che tecnico, visto che si può utilizzare anche nelle giornate di pioggia e ha una capacità pari a 15000 mAh.

Offerta Avviatore Emergenza per Auto- 800A 13200mAh Avviatore Portatile per... 🚗 [POTENTE JUMP STARTER] Car Jump Starter con 800 ampere di...

🚗 [IP67 WATERPROOF] Questa batteria ausiliaria con grado di...

