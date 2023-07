Se volete acquistare un nuovo smartwatch del marchio Huawei, affidabile, completo e ottimo coach per gli allenamenti, vi suggeriamo l’interessante offerta di oggi, 30 luglio, su Amazon del bellissimo Huawei Watch GT Active (con cassa da 46 mm). Questo dispositivo all’avanguardia regala un’ampia gamma di funzionalità che andranno a soddisfare tanti appassionati di fitness ed amanti della tecnologia. L’orologio è disponibile con un uno sconto folle del 48% al prezzo di soli 129,99 euro (invece di 249,90 euro di listino) e con il colore verde scuro. Questo perfetto fitness tracker è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e sia la consegna che l’eventuale reso sono gratuiti. Inoltre, potrete acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il Huawei Watch GT Active presenta un display AMOLED tondo touchscreen a colori da 1,39 pollici con un’elevata risoluzione 454 × 454 pixel, che assicura un’ottima visibilità di lettura grazie al sensore che regola la luminosità. È dotato di una cassa con un diametro da 46 mm, la ghiera numerica in ceramica che lo rende più sportivo; sul lato destro troviamo due pulsanti, uno per l’accensione e l’altro per entrare più rapidamente nel menu delle applicazioni. Il tutto è fornito da un morbido cinturino in fluoroelastomero, il cui materiale è elastico e flessibile.

Il Huawei Watch GT Active presenta anche un’intera sezione dedicata a 11 diverse attività sportive, che possono essere migliorate grazie a sensori come: accelerometro, giroscopio, magnetometro e barometro. Lo smartwatch è perfettamente impermeabile e si può indossare mentre si sta nuotando oppure se si desidera fare immersioni considerata la sua resistenza fino a 5ATM. Il device è dotato di 128MB di memoria interna e sistemi di posizionamento e localizzazione satellitare come GPS, GLONASS e GALILEO. Con la funzione TruSeen. 3.0 HR, si assicura una precisa osservazione in tempo reale del battito cardiaco; mentre la funzione TruSleep 2.0 è in grado di registrare e monitorare la qualità del sonno. Il tutto è alimentato da una batteria agli ioni di litio, che garantisce un’autonomia di circa due settimane di utilizzo.

