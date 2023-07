Incredibile offerta su Amazon, quest’oggi 26 luglio, del bellissimo Xiaomi Watch S1 Active (con cassa da 46 mm). L’orologio lo portate a casa con un super sconto del 49% al prezzo incredibile di soli 102,89 euro (invece di 199,99 euro di listino) con il colore azul, insomma quasi la metà. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce stesso, la disponibilità è immediata, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Infine, l’orologio è dotato di tecnologia GPS dual-band (satélite) per una localizzazione più rapida e precisa. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quali sono le sue principali specifiche.

Lo Xiaomi Watch S1 Active (46 mm) presenta un display AMOLED HD di forma circolare con diagonale 1,43 pollici, con frequenza di aggiornamento a 60Hz, risoluzione 466 x 466 pixel e integrato in una struttura in poliammide rinforzato con fibra di vetro e ghiera in metallo. Il cinturino si può regolare tranquillamente in lunghezza ed è disponibile in silicone bianco o in TPU nero o blu. Questo fantastico smartwatch è alimentato da una batteria da 470mAh. Grazie al microfono e agli altoparlante integrati, è possibile rispondere oppure rifiutare le chiamate (direttamente dall’orologio) in arrivo sullo smartphone collegato tramite Bluetooth. Quanto alle connettività il Watch S1 Active offre: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (con banda singola 2,4GHz), Bluetooth 5.2 e GPS (con GLONASS, Galileo, BDS e QZSS).

Offerta Xiaomi Watch S1 Active 3,63 cm (1.43") 46 mm AMOLED Azul GPS... Display AMOLED HD da 1.43", elegante ghiera in metallo e schermo a...

117 modalità di fitness, di cui 19 professionali come HIIT e macchina...

Tra i principali sensori integrati troviamo quello per la frequenza cardiaca (con sensore SpO2 per l’ossigeno nel sangue), accelerometro, giroscopio, geomagnetico, atmosferico, di luce ambientale. Lo Xiaomi Watch S1 Active integra 19 modalità di fitness professionale oltre a circa 100 modalità di fitness esteso. Troviamo a disposizione anche il monitoraggio del sonno e Alexa built-in. Infine, l’orologio sportivo di Xiaomi è perfetto anche per il nuoto in piscina, essendo resistente all’acqua fino a 5ATM.

Continua a leggere su optimagazine.com