Se siete in cerca di uno smartphone medio-gamma Android e con un buon rapporto qualità/prezzo, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon dell’interessante offerta del Motorola Moto G22. Il device è disponibile con un super sconto del 45% al prezzo di 122 euro (invece di 219,90 euro di listino), nel colore Cosmic Black e con capacità della memoria di archiviazione di 64GB (espandibile). Il dispositivo è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti. Detto ciò, andiamo a vedere insieme le principali informazioni sulle caratteristiche e specifiche tecniche.

Il Motorola Moto G22 è uno smartphone di fascia medio-bassa, presenta un display LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), che offre una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. Sotto la scocca troviamo il processore Mediatek Helio G37 octa core, con GPU PowerVR GE8230, abbinato a 4GB di RAM e 64GB di storage interno, espandibili con microSD fino a 1TB. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il device è dotato sul retro di un modulo a quadrupla fotocamera caratterizzata da un sensore principale Quad-Pixel da 50MP con flash singolo e capace di registrare video a Full HD (1920 x 1080 pixel), un ultra-grandangolare da 8MP, un macro da 2MP e uno per la profondità da 2MP; frontalmente dispone di una fotocamera selfie da 16MP.

Quanto alle connettività, il Motorola Moto G22 offre 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS e NFC, una porta USB-C e una per il jack audio da 3,5mm. I materiali di cui è composto sono: fronte in vetro, telaio in plastica e retro in plastica. Il device è poi alimentato da una batteria di 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida via cavo da 15W. Lato software lo smartphone lavora con il sistema operativo Android 12.

