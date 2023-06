Una cosa è certa: nel film Silent Land, ora nelle sale cinematografiche italiane, non esistono confini sicuri. Ma Silent Land non è un thriller, un horror o un disaster movie e non è neanche un film politico nel senso stretto del termine. Silent Land è un dramma sulla fine di una relazione amorosa, ma anche tanto più di questo.

Nel nuovo e primo film della regista polacca Aga Woszczynska, le colpe e le complicità in un mondo alla deriva si fanno evidenti nella quotidianità di ogni giorno, persino durante una bella vacanze al mare in Italia.

ARTICOLI CORRELATI

Anna e Adam sono una coppia di turisti polacchi in cerca di un piccolo paradiso dove passare una vacanza a base di relax e tuffi in piscina. Scelgono una incantevole isola italiana, con tanto di discesa a mare privata, patio e vista mozzafiato. Inoltre hanno pagato un extra per avere la piscina in villa. Così quando scoprono che proprio la piscina non funziona, cominciano le prime discussioni con il proprietario di casa. Le cose sembrano risolte, quando questo promette di farla riparare entro soli due giorni. “Abbiamo problemi con l’acqua qui”. Nella quiete totale di una casa isolata, a sua volta immersa in una isola semideserta e che sembra lontana da tutti i problemi del mondo, arriva quindi un lavoratore immigrato (che non sembra aver alcun tipo di tutela o contratto o dispositivo di sicurezza sul lavoro) a riparare la piscina. Ma fa rumore, un rumore insopportabile con il trapano elettrico. Chi viene da fuori fa sempre rumore, sembra sempre sgradito, fuori posto, finanche che lavora per noi, sembra dire l’autore della pellicola. Qualcosa va storto, il lavoratore perde la vita in quello che sembra proprio essere un incidente sul lavoro. E’ questo l’incipit di questo film quasi onirico della regista Woszczynska.