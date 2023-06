Come sappiamo, il primo pieghevole di Honor, il Magic V è stato messo in vendita nel gennaio 2022: adesso un nuovo foldable sta per arrivare sul mercato il prossimo 12 luglio, ovvero l’Honor Magic V2. Secondo gli ultimi rapporti, molto probabilmente il dispositivo giungerà in due versioni. Andiamo a vedere insieme i dettagli.

La prima variante del nuovo Honor Magic V2 disporrà sotto la scocca di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1, l’altra avrà uno Snapdragon 8 Gen. 2 ed entrambe saranno abbinate ad un massimo di 16GB di RAM e fino a 512GB di spazio di archiviazione. Altri cambiamenti potrebbero includere la risoluzione sulla fotocamera principale di 108MP e l’aggiunta della ricarica wireless da 50W alla batteria da 5000mAh (che già supportava la ricarica cablata da 66W sul Vs). Purtroppo, i dettagli circa il display principale sono scarsi, ma pare che il prossimo top di gamma Honor pieghevole venga aggiornato a un pannello OLED LTPO, aggiornato rispetto al modello precedente, con frequenza di aggiornamento superiore a 90Hz, risoluzione 2K e con oscuramento PWM ad elevata frequenza.

Il prossimo mese di luglio sarà ricco di interessanti novità per quanto riguarda Honor; infatti, si inizierà dal mercato europeo con il lancio di Honor 90 5G. Secondo quanto riferito dal noto tipster Digital Chat Station, il 5 luglio assisteremo anche al lancio di Honor X50 in Cina, che sarà dotato di Snapdragon 6 Gen. 1, 16GB di RAM, 512GB di storage ed uno schermo AMOLED da 6,78 pollici e risoluzione 1.5K+. Davanti è posizionata una dual camera mentre posteriormente troveremo un sensore fotografico da 108MP; a bordo una batteria da 5800mAh e 35W di ricarica. Il 12 luglio, invece, l’appuntamento è previsto per l’eventuale data di presentazione dell’attesissimo flagship Honor Magic V2.

