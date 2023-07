Il produttore cinese ha da poco annunciato in Cina il suo smartphone pieghevole di terza generazione: l’Honor Magic V2. Ci troviamo dinanzi ad un vero e proprio gioiellino che presenta un design con soli 9,9mm (quando piegato) per soli 231gr. di peso. Possiamo dire che si tratta del foldable più sottile visto fino ad oggi: infatti, l’ultimo, era lo Xiaomi Mix Fold 2 con soli 11,2mm per 262gr. L’ulteriore elemento di design che troviamo a bordo del nuovo pieghevole è il suo meccanismo di cerniera unibody gearless (utilizzate anche viti corte personalizzate) che sfrutta una copertura in lega di titanio stampata in 3D e sviluppata stesso da Honor.

Il nuovo e sottilissimo Honor Magic V2 presenta un display primario OLED LTPO da 7,92 pollici con una risoluzione di 2156 x 2344pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo schermo è compatibile con HDR 10+ e può regalare fino a 1600 nit di luminosità in modalità automatica. Inoltre, il produttore ha anche aggiunto un oscuramento PWM ad alta frequenza a 3840 Hz per animazioni prive di sfarfallio. Il display principale è dotato anche di una fotocamera frontale da 16MP situata all’interno di un foro perforato e supporta l’input per la stilo. Mentre il display di copertura è un OLED a 10 bit di 6,43 pollici con risoluzione 2376 x 1060pixel e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Presenta il medesimo oscuramento PWM ad alta frequenza e una luminosità di picco fino a 2.500 nit in modalità automatica.

Sotto la scocca del Magic V2 troviamo un Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, abbinato a 12GB di RAM e 256/512GB di spazio di archiviazione. Quanto al comparto fotografico, il pieghevole presenta un sensore principale da 50MP (apertura f/1.9 con OIS), un ultra-wide da 50MP (apertura f/2.0) e un teleobiettivo da 20MP con zoom ottico 2.5x e OIS. È alimentato da una batteria da 5000mAh al silicio-carbone, con supporto alla ricarica rapida cablata da 66W. Lato software sfrutta l’interfaccia MagicOS 7.2 basata su Android 13OS. Il device è disponibile nelle opzioni di colore Black, Silk Black, Silk Purple e Gold, al prezzo di 8999 Yuan (circa 1131 euro al cambio) per configurazione 16 + 256GB, 9999 Yuan (circa 1257 euro) da 16 + 512GB e 11999 Yuan (circa 1508 euro) da 16GB + 1TB.

