Il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è tra gli smartphone Android più allettanti, anche in virtù del suo prezzo, nettamente in discesa rispetto al listino originale. Vi state chiedendo se questo sia il momento migliore per mettere le mani sul telefono? Probabilmente sì: il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G non è nuovissimo, ma nemmeno troppo avanti con gli anni; potrebbe senz’altro rappresentare il giusto compromesso per chi ha voglia di un dispositivo top senza strapagarlo. L’offerta che vi proponiamo quest’oggi 9 giugno permette di acquistare il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G al prezzo di 957 euro, nel taglio con 12GB di RAM e 512GB di storage interno (versione italiana, colorazione Phantom Black).

Il prodotto è venduto da terzi, ma spedito da Amazon, altro motivo per il quale forse dovreste pensarci bene prima di scartare l’ipotesi a priori. Ordinare subito il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G significa vederselo recapitare direttamente a casa entro lunedì 12 giugno (l’importante è che non facciate trascorrere troppo tempo rispetto al momento dell’ordine, altrimenti la data di consegna potrebbe slittare anche di qualche giorno).

Molti di voi potrebbero preferire al Samsung Galaxy S22 Ultra 5G il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra, cosa che naturalmente rispettiamo e comprendiamo bene. C’è, però, un piccolo dettaglio che potrebbe fare la differenza nella scelta finale: a parità di configurazioni, il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G ha un prezzo di 1343,37 euro su Amazon (avendo scelto anche la migliore offerta al momento disponibile): non tutti saranno disposti a spendere circa 400 euro in più per il top di gamma 2023, com’è possibile immaginare. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

