L'Apple iPhone 13 mini presenta un display OLED Super Retina XDR da 5,4 pollici, risoluzione 2340 x 1080 pixel, 476ppi, luminosità massima di 1200 nit e supporto HDR. Il colore disponibile è il mezzanotte con la configurazione di 128GB di storage interno.

L’Apple iPhone 13 mini presenta un display OLED Super Retina XDR da 5,4 pollici, che si vede benissimo in piena luce del giorno, risoluzione 2340 x 1080 pixel, 476ppi, luminosità massima di 1200 nit e supporto HDR. Questo smartphone top tascabile è alimentato dal processore A15 Bionic (CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core + GPU 4‑core + Neural Engine 16‑core) ed è dotato di connettività: GPS, Wi‑Fi 6, bluetooth 5.0, 5G, NFC, Lightning. Lato software, esegue iOS 15 fuori dalla scatola.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’iPhone 13 mini frontalmente presenta una notch orizzontale contenente la fotocamera frontale TrueDepth da 12MP; sul retro mostra una doppia fotocamera con un obiettivo principale grandangolo da 12MP F1.6 insieme ad un ultra-grandangolo da 12MP F2.4, con cui si possono registrare video in HDR con Dolby Vision in 4K fino a 60 fp. Il tutto è alimentato da una batteria Li-Ion dotata di ricarica rapida wireless MagSafe fino a 15W, e garantisce: riproduzione video fino a 17 ore, riproduzione video (streaming) fino a 13 ore e riproduzione audio fino a 55 ore.

