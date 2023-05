Lo scorso mese di dicembre 2022, Redmi ha introdotto esclusivamente in Cina la serie di smartphone K60. Dopo alcuni mesi dal lancio, il produttore cinese aveva deciso di rendere ancora migliore questo flagship killer offrendolo con una configurazione massima di 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Tuttavia, il marchio ha adesso presentato una nuova variante del dispositivo, con un’impressionante capacità di archiviazione fino a 1TB. Nei mercati al di fuori di quello cinese, il Redmi K60 è venduto con il nome di Poco F5 Pro. Il device è disponibile in configurazioni con un massimo di 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione.

Ad oggi, non è chiaro se la società intenda rilasciare una variante da 1TB di questo dispositivo anche per quanto riguarda il mercato globale. Andiamo a dare uno sguardo alla scheda tecnica di questo straordinario smartphone di fascia alta. Il Redmi K60 sfoggia un ampio display 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione di 3200 x 1400 pixel. Regala un’eccezionale qualità visiva con una luminosità di picco di 1400nit, supporto per 68,7 miliardi di colori e una gamma di colori P3. Il dispositivo incorpora anche un sensore di impronte digitali sotto il display per un comodo sblocco.

Sotto la scocca, il Redmi K60 troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1, abbinato a RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1, garantendo prestazioni potenti. Il tutto è alimentato da una massiccia batteria 5500mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 67W e la ricarica wireless da 30W, consentendo un utilizzo prolungato senza frequenti ricariche. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone è dotato sul retro di una fotocamera principale da 60MP con OIS, che fornisce un’eccellente stabilizzazione dell’immagine per foto nitide e chiare; è incluso anche un sensore ultra-wide da 8MP e un obiettivo macro da 2MP. Il dispositivo, infine, funziona su interfaccia MIUI 14 basata sul sistema operativo Android 13. Quanto al prezzo, il modello da 16GB + 1TB ha inizialmente in Cina un prezzo di 3599 Yuan (che al cambio corrisponde a circa 474 euro) durante il periodo di pre-ordine.

