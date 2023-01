Xiaomi il mese scorso ha lanciato in Cina la serie Redmi K60 che comprende la variante base, la versione Pro ed il modello economico K60E. I Redmi K60 e il K60 Pro sono stati messi in vendita nel mercato locale asiatico il 1 gennaio. Oggi, siamo venuti a conoscenza che il produttore ha annunciato un successo da record per la prima vendita flash dei suoi nuovi smartphone. La società ha rivelato, sulla piattaforma di microblogging Weibo, di aver venduto il primo lotto di oltre 300 mila unità dei telefoni Redmi K60 in soli 5 minuti.

I numeri di vendita sono davvero impressionanti, dato che sono state vendute 300 mila unità in 5 minuti: questo significa che sono state acquistate 100 unità ogni secondo e 60 mila unità acquistate ogni minuto. Sfortunatamente, però, malgrado il successo della prima vendita, la serie Redmi K60 risulta ancora inferiore al record di vendite del suo predecessore: il Redmi K50, che comprende due dispositivi e che ha venduto 330 mila unità nel primo giorno. Questo è un calo del 10% nella prima vendita flash rispetto al 2022. Il marchio Xiaomi ha affermato che gli utenti hanno adorato le nuove funzionalità dei device top di gamma, come il display 1220p, la ricarica wireless e i processori Snapdragon 8 di Qualcomm di ultima generazione. Resta comunque da capire se le vendite totali della serie Redmi K60 potranno superare la precedente serie Redmi K50.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di base, la serie Redmi K60 presenta un display OLED da 6,67 pollici con una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. I dispositivi Pro e K60E sono dotati di sensori fotografici principali da 60, 50 e 48MP abbinati a un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e uno snapper di profondità da 2MP. I Redmi K60 e K60 Pro sono alimentati rispettivamente dai processori Snapdragon 8+ Gen. 1 e Snapdragon 8 Gen. 2. Questi telefoni racchiudono fino a 16GB di RAM LPDDR5 e fino a 512GB di spazio di archiviazione. Il modello Pro, infine, è supportato da una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica cablata da 120W, mentre il Redmi K60 è alimentato da una batteria da 5500mAh con ricarica da 67W.

