Ci sono seri problemi iCloud in questo giovedì 11 maggio. Non funziona il servizio Apple che garantisce lo spazio di archiviazione da remoto agli utenti e non solo. Ci sono errori al momento del login effettuato da parte di chiunquei, anche dopo numerosi tentativi e ci si imbatte pure in altre anomalie non di poco conto.

Facciamo il punto della situazione, grazie anche ai dati provenienti dalla piattaforma Downdetector e pure con il contributo delle testimonianze social raccolte fino a questo momento. Le segnalazioni di problemi iCloud di Apple in questa mattinata sono nell’ordine delle centinaia. In effetti, in molti lamentano di non riuscire ad effettuare il normale login all’interno della loro area riservata. Qualcuno ha anche provato ad effettuare un reset della propria password nel dubbio di averla dimenticata e dunque di non inserirla correttamente, ma ha ricevuto un alert relativo alla non risposta dei server in questo momento. In pratica dunque, essendo impossibile procedere all’autenticazione in molti casi, ogni funzione di iCloud appunto viene inibita a chi ne ha bisogno in questa mattinata.

I problemi iCloud odierni si stanno verificando non solo in Italia ma globalmente. Anche esaminando social come Twitter, le segnalazioni del disservizio sono davvero copiose e molteplici. Da parte di Apple, almeno per il momento, non sono giunti chiarimenti sui malfunzionamenti ed è dunque impossibile risalire alla vera causa di tutti gli errori attuali.

Aggiornamento 10:15 – Le anomalie continuano e riguardano sempre il login al proprio servizio iCloud e pure il tentativo di reset password. La curva di segnalazioni riportata su Downdetector continua a salire e manca ancora all’appello una qualche posizione ufficiale di Apple in merito alla vicenda. L’unico consiglio utile resta quello di attendere che la situazione rientri, si spera nel giro di poco tempo.

Continua a leggere su optimagazine.com