Ben presto la popolare serie premium min-range Reno di OPPO dovrebbe ricevere un aggiornamento. Si vocifera che il brand lancerà a breve in Cina la serie OPPO Reno 10 insieme al Reno 10 Pro+ come fascia alta della gamma. Tuttavia, prima del lancio, un presunto rendering del dispositivo è trapelato online rivelando il suo design. Il rumor proviene da un tipster di Weibo ed il rendering corrisponde agli schemi emersi nel dicembre 2022. Il marchio sta apparentemente apportando un importante cambiamento riguardante il design, scegliendo un modulo fotocamera a forma di pillola che ospita un totale di tre telecamere e un flash LED.

La parte posteriore dell’OPPO Reno 10 Pro+ si presenta curva e abbastanza pulita, soprattutto per quanto riguarda la combinazione di colore nero glitterato. Tuttavia, questo design sembra quasi sicuramente distinguersi rispetto ai suoi recenti predecessori. Lo smartphone dovrebbe giungere con un display curvo, cornici super sottili e ha un foro posto al centro per ospitare la fotocamera selfie. Un recente elenco di certificazione ha anche svelato che il device sarà dotato di ricarica rapida da 100W. Detto ciò, andiamo a dare un’occhiata a ciò che sappiamo fino ad oggi sul prossimo OPPO Reno.

L’OPPO Reno 10 Pro+ dovrebbe sfoggiare un design elegante con un telaio centrale in plastica. Potrebbe essere dotato di un display OLED da 6,74 pollici con bordi curvi, offrendo una risoluzione di 1,5K. Probabilmente, dovrebbe integrare sotto il display anche uno scanner di impronte digitali. Si prevede che il device sia alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen. 1, affiancato a 16GB di RAM LPDDR5 e 256 o 512GB di memoria interna UFS 3.1. Quanto alla configurazione della fotocamera, il nuovo Reno 10 Pro+ potrebbe includere una fotocamera frontale da 32MP e un sistema di telecamere posteriori che comprende un obiettivo principale da 50MP con OIS, un ultra-grandangolare da 8MP e un teleobiettivo da 64MP. Infine, quanto all’alimentazione, il dispositivo potrebbe integrare una batteria da 4700mAh con supporto per la ricarica da 100W. Il telefono dovrebbe lavorare su Android 13 OS e con l’ultima versione di ColorOS.

