OPPO ha da poco presentato in Cina i suoi nuovi smartphone pieghevoli OPPO Find N2 e Find N2 Flip. Il produttore è pronto a lanciare, sia localmente che nei mercati internazionali, all’inizio del 2023, la serie OPPO Find X6 (numero di modello PGFM10) e X6 Pro (numero di modello PGEM10). Diverse immagini sul design dei prossimi device di punta OPPO sono già trapelate in Rete, così come le probabili specifiche tecniche. Il famoso leaker Digital Chat Station ha svelato un nuovo telefono del marchio cinese dotato di fotocamera periscopica e con numero di modello PHU110, rivelandone le specifiche. Si dovrebbe trattare del modello OPPO Reno 10 Pro+, il cui posizionamento è previsto nella fascia medio-alta. Andiamo a vedere insieme i dettagli emersi.

Stando a quanto detto dall’affidabile tipster Digital Chat Station, il presunto OPPO Reno 10 Pro+ dovrebbe sfoggiare un display OLED con bordi curvi e punch-hole, dotato di risoluzione di 1,5K e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ancora non ci sono informazioni per quanto riguarda la scelta del processore, che se dovremmo trovare sotto la scocca un chipset ad elevate prestazioni di TSMC costruito con processo produttivo a 4nm; la batteria dovrebbe essere a doppia cella da 4700mAh. Per quanto concerne il settore fotografico, il nuovo device OPPO dovrebbe sfoggiare sul retro una tripla fotocamera così distinta: un sensore principale Sony IMX890 da 50MP, un ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8MP ed un sensore con zoom a periscopio di cui per ora non si conoscono i MP.

Quanto alla fotocamera frontale, che dovrebbe essere posizionata in alto e al centro del pannello, ancora non sono stati resi noti i dettagli. Considerato che la serie Reno 9 è stata presentata lo scorso mese di novembre, è probabile che i Reno 10 possano essere lanciati verso la metà del 2023. Per il momento con ci resta che aspettare ulteriori dettagli per sapere con precisione quale fosse il nome esatto del device cui numero di modello è PHU110.

