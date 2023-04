Se siete in cerca di un nuovo smartwatch dotato di ottime funzionalità e per il quale non vorreste spendere una cifra fin troppo elevata, oggi vi suggeriamo un’interessante offerta da cogliere al volo. Recatevi su Amazon e date un’occhiata allo Xiaomi Mi Watch, in pratica uno dei migliori wearable della categoria, in grado di regalarvi alte prestazioni, dotato di funzioni top oltre ad essere anche bello, elegante e leggero al polso. L’orologio intelligente lo troverete con uno super sconto del 23% e al prezzo di soli 99,99 euro (invece di 129,99 euro di listino); il colore disponibile è nero, inoltre, il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e sia i resi che la consegna sono gratuiti. Detto questo, andiamo subito a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche e funzioni di questo straordinario orologio smart.

Lo Xiaomi Mi Watch presenta un design leggero di soli 32gr. di peso e un display AMOLED HD da 1,39 pollici a 326ppi con vetro di protezione Corning Glass 3 resistente sia ai graffi che ai riflessi. Grazie al display touchscreen potrete accedere a tutte le funzioni del dispositivo con un semplice tocco. Una delle caratteristiche sicuramente più ammirate dagli utenti è senza dubbio la batteria, dato che garantisce una durata fino a 16 giorni con utilizzo standard, 22 giorni in modalità estesa e più di 50 ore in modalità sport all’aperto. Inoltre il tempo di ricarica stimato è di soli due ore con il cavo magnetico, incluso nella confezione.

Lo Xiaomi Mi Watch, oggi in super offerta su Amazon, offre il monitoraggio della salute professionale tenendo traccia del battito cardiaco, dei livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2), del sonno, dello stress e molto altro. È resistente all’acqua fino a 5ATM, a prova di acqua e sudore, regala 117 modalità di allenamento con pulsante Sport dedicato, tra cui: corsa, ciclismo, nuoto, yoga e tanto altro ancora; lo smartwatch registra anche i vostro dati relative alle performance, come distanza, velocità, calorie bruciate e frequenza cardiaca. Infine, il chip GPS Airoha integrato di elevata qualità da 12nm supporta il posizionamento sincrono dei quattro principali sistemi di posizionamento: GPS, GLONASS, Galileo e BDS.

