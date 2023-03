Sono trascorse due settimane dalla presentazione ufficiale in Indonesia e finalmente adesso Realme è pronto a far debuttare il suo nuovo Realme C55 anche in Italia. Questo bellissimo smartphone low-cost è dotato di una funzione chiamata Mini Capsule che, proprio come le Dynamic Island di Apple, è grado di mostrare notifiche, avvisi sull’autonomia della batteria e il consumo dei dati in prossimità del foro sul display. Anche, se per ora, per il mercato italiano è disponibile solo l’avviso per la ricarica. Insomma, non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire insieme quali sono le principali caratteristiche, specifiche tecniche, i prezzi e la disponibilità.

Il nuovo Realme C55 è stato progettato con un design Rainy Night e disponibile in due colorazioni: Rainy Night e Sunshower. Presenta un display IPS LCD da 6,72 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz, risoluzione FHD+, un rapporto screen-to-body del 91,4% e una luminosità di 680 nit. Sotto la scocca troviamo un processore Helio G88 di MediaTek abbinato a 6 o 8GB di RAM (espandibili) fino ad altri 8 GB virtuali con la funzione Dynamic RAM Expansion (DRE); mentre lo spazio di archiviazione è da 128 o 256GB espandibile fino a 1 TB grazie allo slot microSD. Il device è poi alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 33W. Per quanto riguarda il comparto fotografico il dispositivo mostra sul retro una doppia fotocamera caratterizzata da un sensore principale OmniVision da 64MP e uno di profondità B&W da 2MP; frontalmente, la fotocamera selfie è da 8MP integrata tramite un piccolo foro nel display.

Quanto al lato software, il Realme C55 sfrutta l’interfaccia realme UI 4.0 basata sul sistema operativo Android 13. Inoltre, integra il sensore di impronte digitali fast-side, connettività NFC multifunzionale con swipe a 360 grad, Bluetooth 5.2, GPS, porta per il jack da 3,5mm e porta USB-C. In merito ai prezzi, in Italia è possibile scegliere tra due varianti: 6GB+128GB al costo di 219,99 euro e 8+256GB al costo di 249,99 euro. Lo smarthphone si può acquistare presso i negozi fisici Euronics, Unieuro, Expert, MediaWorld e Trony.

Continua a leggere su optimagazine.com