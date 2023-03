Realme ha confermato il lancio anche in Italia del nuovo Realme C55 per il prossimo 22 marzo, il cui evento si terrà a Milano. Il produttore asiatico ha già rivelato, in via ufficiale, gli aggiornamenti decisivi della serie C e adesso sta per giungere il primo C55 rivisto con caratteristiche uniche all’interno del mercato. Come ha spiegato Francis Wong, CEO di Realme Europa, la società ha voluto posizionare la serie C aggiornata e renderlo un vero campione del settore, il cui scopo è quello di regalare funzionalità eccellenti per migliorare l’esperienza dell’utente. Andiamo a vedere insieme i dettagli tecnici.

Il Realme C55 presenta un display LCD ampio da 6,72 pollici FHD+ (con risoluzione 2400 x 1080 pixel) e con una frequenza di aggiornamento a 90Hz, sul retro sfoggia una fotocamera da 64MP di elevato livello con pixel da 0,7μm e un formato ottico di 1/2″, un sensore di profondità da 2MP e flash LED; la fotocamera selfie è da 8 MP. Si tratta dello stesso sensore principale sfruttato dal Realme GT Master Edition. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio G88 a 12nm abbinato a 8GB di RAM LPDDR4x (dinamica fino a 16GB) e 256GB di storage interno di tipo eMMC 5.1 espandibile fino a 1TB grazie allo slot per microSD. Per quanto riguarda il lato software, il Realme C55 lavora sul sistema operativo Android 13 con interfaccia Realme UI 4.0.

Inoltre, il nuovo Realme C55 sarà il primo device Realme a sfruttare la Mini Capsule, una specie di Dynamic Island di Apple posizionata a destra del punch-hole della fotocamera selfie e in grado di offrire diverse informazioni circa lo stato di carica, l’utilizzo dei dati, i passi, la distanza che si effettua nel corso della giornata e tanto altro ancora. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 33W. Quanto ai prezzi, Il C55 dovrebbe partire da 240 euro per la versione di memoria da 6/128GB mentre dovrebbe essere di 270 euro la variante da 8/256GB.

