Ci sono novità importanti per quanto riguarda il pagamento dell’assegno unico a marzo 2023, visto che in tanti erano in attesa di un segnale concreto sotto questo punto di vista. Occorrono alcuni chiarimenti a margine, più o meno come avvenuto il mese scorso quando abbiamo affrontato una questione simile sul nostro magazine. Come stanno le cose? Proviamo a fare il punto della situazione, alla luce di alcune informazioni raccolte via social proprio negli ultimi minuti. In questo modo la questione sarà più chiara a tutti, visto che ci si aspettava l’accredito già dalle prime ore del mattino.

Pare si sia sbloccato il pagamento dell’assegno unico a marzo 2023: tutti i riscontri del giorno

Nello specifico, abbiamo la conferma che si sia sblocca il pagamento dell’assegno unico a marzo 2023. Già, perché proprio questa mattina in tanti hanno riferito su Facebook di aver ricevuto la nota della disposizione del saldo. Il problema, nella percezione di molti, si viene a creare quando non si vede il movimento all’interno del proprio conto. Insomma, c’è chi ha timore che l’accredito non sia andato a buon fine, complici le novità del 2023 e quelle entrate in vigore da questo mese dopo aver aggiornato eventualmente il proprio ISEE.

A tal proposito, sono arrivati alcuni chiarimenti importanti da parte di INPS: “Attenda la fine giornata ed eventualmente faccia segnalazione al contact center o al servizio online Inps Risponde. Ricordiamo che l’assegno unico non ha una data fissa e può capitare che l’accredito avvenga a fine mese o a inizio del mese successivo“. Insomma, è altamente probabile che buona parte dei percettori dell’assegno unico riceva il pagamento oggi 20 marzo, ma INPS ricorda che le normali scadenze possano portare anche a due settimane di attesa.

Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero emergere altre novità sul pagamento dell’assegno unico.

Continua a leggere su optimagazine.com