Non è momento di mollare la presa perché, a quanto pare, Belve sta per regalarci un momento ad alta tensione con l’intervista di Heather Parisi. Ormai da giorni sappiamo che la ballerina sarà ospite di Francesca Fagnani e che arriverà in prima serata per lo show di Loretta Goggi ma, a quanto pare, le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro.

A tirare in ballo Heather Parisi oggi è stato il manager delle star nostrane Lucio Presta con un lungo post social in cui fa nomi e cognomi taggando l’account ufficiale di Heather Parisi rivelando così che quest’ultima non ha pagato il suo debito con la giustizia, e con lui, in seguito alla condanna per diffamazione. Giovedì scorso Heather Parisi ha registrato l’intervista per Belve e, in particolare, quella della puntata di domani, 14 marzo 2023.

A quanto pare, però, subito dopo la fine dell’intervista, la showgirl è stata raggiunta da un ufficiale giudiziario accompagnato dai carabinieri per dare attuazione a una sentenza che la vede costretta a risarcire Lucio Presta in una causa per diffamazione iniziata nel 2017. All’epoca fu lei a fare causa alla società di Lucio Presta, la Arcobaleno Tre, dopo la partecipazione a Nemicamatissima perché parte dell’accordo prevedeva la messa in onda sui canali Rai del film da lei diretto, Blind Maze – Ragazzi con la pelle sottile, cosa che poi non è accaduta.

Lei decide di prendere di mira sui social Lucio Presta e il figlio Niccolò e lui rispose denunciandola per diffamazione. Cosa succederà adesso ad Heather Parisi? Ci sarà modo per la ballerina e showgirl di rispondere al messaggio social lanciato qualche ora fa da Lucio Presta e rimbalzato poi su tutti i siti web? Ecco di seguito le parole del manager: