Il prossimo Oppo Find X6 Pro potrebbe sfoggiare una fotocamera davvero poderosa, imponente anche solo dal punto di vista estetico, oltre che tecnico. Ice universe ha condiviso su Twitter quella che sembra essere uno scatto che immortala il retro del dispositivo, che mostra un comparto fotografico posteriore praticamente inedito. Il prossimo Oppo Find X6 Pro presenterà un sensore singolo principale Sony IMX989 da 50MP con OIS, un ultra-grandangolare IMX890 da 50MP ed un periscopio Sony IMX890 da 50MP (come anche un sistema di elaborazione immagine implementato da Hasselblad). Uno smartphone così ben bilanciato potrebbe offrire un’esperienza fotografica che in pochi altri riusciranno ad eguagliare o superare.

OPPO Find X6 Pro

The next king of cameras. pic.twitter.com/sP1pfeJO9n — Ice universe (@UniverseIce) March 11, 2023

Il device monterà uno schermo Samsung E6 2K da 6.82 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz e curvo sui 4 lati. Il processore di riferimento sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, con RAMP LPDDR5x (si suppone fino a 12GB) e storage interno UFS 4.0 (forse fino ad un massimo di 512GB, anche se è ancora presto per affermarlo con sicurezza). Presente anche la certificazione IP68, come anche il lettore di impronte digitali sotto il display.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica a 100W (wireless a 50W). Non mancheranno la connettività 5G e l’NFC. Il modello base, invece, includerà uno schermo AMOLED con risoluzione 2K e frequenza di refresh rate a 120Hz, la certificazione IP54 ed una batteria da 4880mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W. Un tassello sicuramente sotto rispetto al top di gamma OPPO Find X6 Pro, ma comunque uno smartphone importante, che immaginiamo in molti non vorranno lasciarsi scappare. Se volete farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

