Oppo si è messo a lavoro sulla serie Find X6 in arrivo nei prossimi mesi, forse al termine del primo trimestre di questo nuovo anno, sul mercato cinese ed internazionale. Qualche giorno fa sono trapelate in Rete, grazie al noti tipster cinese Digital Chat Station, altre novità interessanti riguardanti la configurazione del comparto fotografico del prossimo top di gamma Oppo Find X6 Pro. Questo device, infatti, regalerà uno zoom 120x. Inoltre, per i selfie, si dice che il dispositivo sia dotato di una fotocamera frontale con sensore Sony IMX709 da 32MP, mentre sul retro, il device disporrà di una tripla fotocamera da 50MP.

È molto probabile che la configurazione della fotocamera sul retro del prossimo Oppo Find X6 Pro sia dotata di una fotocamera principale con sensore Sony IMX989 da 50MP abilitata per OIS. Si tratta dello stesso sensore per fotocamera da 1 pollice già visto a bordo dello Xiaomi 12S Ultra e utilizzato di recente anche su Xiaomi 13 Pro, Vivo X90 Pro e Vivo X90 Pro+. Sarà inoltre assistito da una fotocamera ultra-grandangolare Sony IMX890 da 50MP dotata di supporto per l’autofocus. Il terzo sensore sarà una fotocamera periscopica da 50MP con supporto per zoom ottico 3x e OIS. Ad ogni modo, non è ancora specificato se riguarderà di sensore Sony IMX890 o IMX766.

Secondo Digital Chat Station, per quanto riguarda lo zoom digitale, l’Oppo Find X6 Pro offrirà un ingrandimento fino a 120x. Si dice, inoltre, che la fotocamera periscopica del device possa superare quella dello Xiaomi 13 Pro. In merito a ulteriori informazioni, recenti rapporti hanno affermato che questo top di gamma disporrà di un display AMOLED QHD+ da 6,8 o 6,9 pollici con refresh rate a 120Hz e con uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Sotto la scocca ci sarà il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 con RAM LPDDR5x e storage interno UFS 4.0. È probabile che sia alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida via cavo da 100W e wireless da 50W. Il dispositivo sarà precaricato con il sistema operativo Android 12 basato su skin ColorOS 13.

