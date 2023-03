Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dove domani sera, venerdì 3 marzo, alle ore 20.45 ci sarà l’attesissima sfida Napoli-Lazio, primo ed unico anticipo della 25a giornata di Serie A. La compagine di casa guidata da mister Luciano Spalletti sta pian piano raggiungendo il traguardo finale per coronare insieme alla città partenopea quel sogno che manca ormai dalla lontana stagione 1989-1990. Gli azzurri occupano la prima posizione in classifica a quota 65 punti (a +18 dalle inseguitrici Inter e Milan); mentre la formazione ospite allenata dall’ex Maurizio Sarri occupa la quarta posizione a quota 45 punti.

Per quanto riguarda le ultime tre sfide di campionato, il Napoli proviene da una scia di vittorie consecutive, di cui l’ultima è stata conquistata sul campo dell’Empoli con il punteggio di 2-0 (aut. di Ismajli e gol di Osimhen); mentre la Lazio è reduce da una sconfitta subita in casa contro l’Atalanta e da due vittorie di fila, l’ultima ottenuta contro la Sampdoria grazie ad una bellissima rete fuori aria di Luis Alberto. L’attesissima sfida in programma venerdì 3 marzo al ‘Maradona’ alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su DAZN; per vederla servirà scaricare l’app di DAZN su smart tv compatibili, o utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure ancora console di gioco come Xbox e PlayStation.

Inoltre, Napoli-Lazio sarà trasmessa anche in diretta streaming, dove basterà scaricare l’app di DAZN su smartphone, tablet oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN tramite PC e notebook e selezionare l’evento. Di seguito ecco le probabili formazioni del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera (Mario Rui deve scontare 2 giornate di squalifica); Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia;

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Continua a leggere su optimagazine.com