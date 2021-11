Questa sera, domenica 28 novembre alle ore 20.45 presso lo Stadio Maradona ci sarà il calcio d’inizio per Napoli-Lazio. Si tratta del posticipo domenicale della 14esima giornata di Serie A, caratterizzata dai ritorni a Fuorigrotta del portiere Pepe Reina, del terzino Elseid Hysaj e di mister Maurizio Sarri, tutti ex partenopei. Gli azzurri sono reduci da una doppia e amara sconfitta, la prima subita a San Siro contro l’Inter (3-2) e la seconda in Europa League contro lo Spartak Mosca (2-1). La Lazio, invece, cercherà di riscattare il ko casalingo subito contro la Juventus, ma è anche reduce da una bella e ricca vittoria per 3-0 in Europa League contro il Lokomotiv Mosca.

Per quanto concerne la classifica del campionato, attualmente il Napoli di mister Spalletti occupa sempre la vetta insieme al Milan a quota 32 punti, mentre la Lazio di Sarri è posizionata al sesto posto con 21 punti. Giunti a questo punto, non ci resta che capire quali saranno le scelte di formazione di entrambe le compagini. Secondo l’edizione giornaliera della ‘Gazzetta dello Sport’, il principale e triplice dubbio per il tecnico partenopeo riguarda la mediana, mentre, relativamente al terminale offensivo, Dries Mertens è in vantaggio su Andrea Petagna. Ricordiamo che Politano è ancora out per la positività al Covid, lo stesso Ounas per influenza, mentre ci saranno i rientri di Demme e Manolas.

Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Lazio di questa sera 28 novembre alle ore 20.45 presso il Maradona (dove, tra l’altro, ci sarà l’omaggio a Diego Armando Maradona, scomparso un anno fa). Secondo il quotidiano sportivo queste potrebbero essere le scelte dei due tecnici:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

