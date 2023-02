Come ben sappiamo, il colosso di Seul, con l’arrivo del nuovo anno 2023, ha fatto debuttare il Samsung Galaxy A14 5G, ovvero il nuovo smartphone appartenente alla generazione di serie Galaxy A che certamente giungerà tra le mani di molti utenti. Adesso, l’azienda sudcoreana è pronta a lanciare sul mercato, e ad accogliere in famiglia, il nuovo Samsung Galaxy A14 4G, ossia l’entry-level di fascia economica. Il dispositivo presenta un design relativamente simile al fratello maggiore, cambia solo alcuni dettagli aggiuntivi oltre alla connettività, sebbene mantenga la grande batteria dotata di supporto alla ricarica rapida e la tripla fotocamera sul retro da 50MP.

Adesso vediamo insieme quali sono le altre novità rispetto al modello 5G e quali caratteristiche tecniche dispone. Il nuovo Samsung Galaxy A14 4G presenta un display IPS LCD da 6,6 pollici Full HD+ (con risoluzione di 2408 x 1080 pixel) ed è dotato di un sensore d’impronte digitali posto lateralmente. Il telefono è disponibile all’acquisto nelle tre colorazioni Black Silver, Green e Dark Red. Sotto la scocca troviamo un processore Helio G80 di MediaTek a 12nm con una CPU Octa-core fino a 2 x 2,0GHz A75 più 6 x 1,8GHz A55, abbinato a 6GB di RAM e 128GB di storage interno espandibile fino a 1TB tramite microSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone economico di fascia bassa Samsung Galaxy A14 4G sfoggia sul retro un modulo con tripla fotocamera, di cui il sensore principale è da 50MP f/1.8, un sensore da 5MP f/2.2 UGA e un terzo macro da 2MP f/2.4; la fotocamera anteriore è da 13MP. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 15W. Lato software, il device sfrutta l’interfaccia One UI 5 basata su Android 13 OS. Per adesso il device è stato annunciato solamente in Asia, ma non siamo ancora a conoscenza del suo prezzo. Resteremo aggiornati per maggiori informazioni.

