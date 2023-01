Il Samsung Galaxy A14 4G potrebbe presto essere svelato, rinnovando l’offerta di device di fascia bassa del colosso di Seul. Il telefono dovrebbe essere spinto dal processore MediaTek Helio G80 con 4GB di RAM e 64GB di storage interno (espandibili tramite microSD). Non mancherà anche una versione con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il Samsung Galaxy A14 4G presenterà uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione FullHD+ a 60Hz e notch a goccia per il contenimento della fotocamera anteriore.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 10W tramite porta USB-C (un altro elemento che non bisogna dare per scontato nel caso di dispositivi di fascia bassa come quello di cui stiamo parlando adesso). A bordo troverete il Wi-Fi ac dual-band, la connettività NFC, il Bluetooth 5.2, il supporto DualSIM e due speaker stereo con Dolby Atmos. Android 13 muoverà i fili della parte software insieme all’interfaccia proprietaria del colosso di Seul, la One UI. Il Samsung Galaxy A14 includerà anche una fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 5MP ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale avrà un sensore singolo da 13MP.

Il prodotto dovrebbe essere rilasciato per la fine di marzo, almeno per alcuni mercati europei. Il prezzo di vendita si aggirerà intorno ai 200 euro. Sareste disposti a spendere questa cifra per un dispositivo di questo genere (resterà poi da capire in Italia a quale importo verrà reso disponibile, visto che nel nostro mercato i dispositivi elettronici costano spesso di più rispetto agli altri Paesi). Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

