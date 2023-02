Scatta l’allarme siccità sulle Alpi. Fiumi e laghi sono quasi in secca e la neve è più che dimezzata. Secondo Legambiente, che commenta i dati di Cima Research Foundation, la situazione è “preoccupante”, in modo particolare per il bacino del Po, che ha una deficit del 61%.

Legambiente, anche alla luce della condizione dei corsi d’acqua e della neve che si è ridotta del 53% su tutto l’arco alpino, manifesta la necessità di una strategia nazionale idrica e propone una serie di interventi di breve, medio e lungo periodo.

Già dai prossimi mesi, secondo l’associazione ambientalista, “la domanda di acqua per uso agricolo si aggiungerà agli attuali usi civili e industriali che sono già in sofferenza e il fabbisogno idrico nazionale sarà insostenibile rispetto alla reale disponibilità”.

Ecco le 8 proposte di Legambiente: